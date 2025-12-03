Colonial Pipeline demande une nouvelle audition sur sa proposition de modifier les expéditions d'essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le dépôt colonial et le contexte) par Shariq Khan

Colonial Pipeline a demandé mercredi à la Commission fédérale de régulation de l'énergie de reconsidérer sa décision antérieure rejetant les changements proposés par la société dans la manière dont le plus grand conduit de carburant des États-Unis traite les expéditions d'essence.

La société a affirmé que l'autorité de régulation avait commis une erreur dans un arrêté du 3 novembre rejetant les changements proposés par Colonial, notamment la modification des spécifications de livraison, la fin du chevauchement des expéditions de différentes qualités d'essence et l'interruption des expéditions d'essence dite de "qualité 5" vendue dans certains États du nord-est pendant l'hiver.

Colonial explique que ces changements s'inscrivent dans le cadre de ses efforts visant à réduire l'usure du réseau de pipelines, vieux de plus de 60 ans, et à améliorer la sécurité et l'efficacité. Ces changements permettront également à la société d'acheminer davantage d'essence vers les marchés qui en ont besoin.

Toutefois, un groupe d'expéditeurs de Colonial, dont les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et BP BP.L , ont protesté contre les changements proposés, arguant qu'ils nuiraient à leurs activités en transférant les marges de mélange de ces compagnies à Colonial.

La FERC, se rangeant du côté des expéditeurs protestataires, a statué le mois dernier que Colonial n'avait pas réussi à démontrer que sa proposition était juste et raisonnable. L'autorité de régulation a également estimé que le plan de Colonial imposerait des coûts supplémentaires aux expéditeurs, dégraderait la qualité de l'essence qu'ils transportent dans le pipeline sans les dédommager et créerait un avantage indu pour Colonial.

Dans sa demande de nouvelle audition, Colonial a indiqué qu'une proposition distincte de la société, consistant à supprimer les expéditions d'essence de qualité M et V dans le Midwest, avait été approuvée par la FERC.

Depuis l'entrée en vigueur de cette proposition le 1er avril, Colonial a augmenté sa capacité de 3,6 millions de barils. Les avantages en termes de capacité de la proposition rejetée par la FERC seraient similaires, tandis que les avantages en termes de sécurité, d'intégrité et d'exploitation seraient encore plus importants, selon Colonial.

Les États-Unis sont le plus grand consommateur d'essence au monde et ont consommé la semaine dernière plus de 8,3 millions de barils de ce carburant par jour.