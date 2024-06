Les indices des grandes capitalisations américaines ont été les plus recherchés, collectant 30,4 milliards d'euros le mois dernier tandis que les ETF actions américaines de type croissance ont été souscrits à hauteur de 10,1 milliards d'euros, " reflétant l'attractivité continue du secteur technologique ".

(AOF) - La collecte des ETF s’est élevée à 105,1 milliards d’euros en mai au niveau mondial, selon les données d’Amundi Asset Management. Les fonds actions domiciliés aux Etats-Unis ont attiré un peu plus de la moitié de cet afflux d’argent contre environ un quart pour les obligations. Les fonds enregistrés dans la région Asie-Pacifique ont quant à eux décollecté de 4 milliards, " les investisseurs se désinvestissant des actions ", précise le gestionnaire d'actifs.

Collecte de 10,1 milliards pour les ETF actions américaines de type croissance (Amundi AM)

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.