Colis: UPS et FedEx immobilisent leurs avions-cargos MD-11 après un accident mortel

Un avion MD-11 exploité par UPS à l'aéroport international de Miami, le 5 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Les deux grands groupes américains de messagerie et de livraison de colis UPS et FedEx ont indiqué avoir immobilisé leur flotte d'avions-cargos MD-11 après un accident qui a fait 14 morts cette semaine dans le Kentucky (centre-est des Etats-Unis).

La plus grande partie de ces McDonnell Douglas encore en service se retrouve ainsi temporairement clouée au sol, ces deux géants de la logistique concentrant à eux deux l'essentiel de la flotte de MD-11.

Les deux groupes ont dit avoir pris cette décision sur recommandation du fabricant de l'avion de suspendre l'utilisation de ces appareils. McDonnell Douglas a initialement fabriqué le MD-11, mais a été rachetée par Boeing en 1997.

Un avion-cargo McDonnell Douglas MD-11 opéré par UPS et à destination de Hawaï s'est écrasé mardi peu après son décollage de l'aéroport de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, alors qu'un de ses moteurs s'était détaché après avoir pris feu.

L'appareil, rempli de plus de 140.000 litres de carburant pour son vol long-courrier, a explosé en percutant des entreprises situées près de l'aéroport. Trois membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion qui a terminé sa course à près de 5 km de l'aérogare.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a annoncé vendredi soir la mort d'une 14e victime. Des images aériennes du site de l'accident ont montré une longue traînée de débris tandis que les pompiers aspergeaient d'eau les flammes.

- Construit en 1991 -

"Par mesure de précaution et dans l'intérêt de la sécurité, nous avons pris la décision d'immobiliser temporairement notre flotte de MD-11", une décision à effet immédiat, a annoncé vendredi dans un communiqué UPS.

Photo fournie par Levi Dean montrant de la fumée et des flammes au-dessus du site du crash d'un avion cargo UPS à l'extérieur de l'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky, le 4 novembre 2025 ( Courtesy of X account @LeviDean98 / HANDOUT )

La division aérienne du transporteur et livreur de colis, qui opère une trentaine de ces avions, est basée à Louisville, où a eu lieu l'accident.

"A FexEx, la sécurité est notre première priorité. Par mesure de précaution, nous avons décidé d'immobiliser notre flotte de MD-11 pendant que nous menons un examen approfondi de sécurité sur la base des recommandations du fabricant", a déclaré son concurrent, qui opère 28 de ces appareils.

Environ 70 MD-11 sont en service, selon Boeing, un avionneur par ailleurs embourbé depuis des années dans des questions de sécurité et de qualité de sa production après plusieurs accidents de son monocouloir vedette, le 737 MAX.

Après l'accident à Louisville, l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), a déclaré cette semaine que les enquêteurs avaient retrouvé l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversations du cockpit. Ces boîtes noires doivent être analysées à Washington.

Selon le NTSB, l'avion a été construit en 1991 et avait été modifié pour devenir un avion-cargo.

L'accident a eu lieu au milieu du plus long blocage budgétaire ("shutdown") de l'histoire des États-Unis, qui a poussé les autorités à imposer à partir de vendredi une réduction du nombre de vols dans de nombreux aéroports du pays car certains contrôleurs aériens, travaillant depuis plus d'un mois sans être payés, sont absents.

Un millier de vols ont ainsi été annulés dans les aéroports américains vendredi, et déjà 868 le sont pour samedi, selon le site spécialisé Flightaware.

Le NTSB a dit qu'il n'avait pas été informé de pénuries de personnel à l'aéroport de Louisville au moment de l'accident.