Football-La fédération irlandaise appelle à la suspension d'Israël des compétitions européennes
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 15:56

Illustration du drapeau israélien et du logo de l'UEFA

DUBLIN (Reuters) -La fédération irlandaise de football (FAI) a déclaré samedi avoir voté en faveur d'une résolution demandant à l'UEFA de suspendre avec effet immédiat Israël des compétitions européennes.

Les membres de l'organe décisionnel du football irlandais ont cité des violations présumées de la fédération israélienne de football du règlement de l'UEFA : son incapacité à mettre en oeuvre une politique anti-raciste efficace et la participation de clubs israéliens à des rencontres dans les territoires palestiniens occupés sans l'accord de la fédération palestinienne de football.

La résolution a été votée par 74 membres, sept s'y sont opposés et deux se sont abstenus, selon le communiqué de la FAI.

Un porte-parole de l'UEFA n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

L'organe décisionnaire européen comptait organiser un vote le mois dernier sur une éventuelle suspension d'Israël des compétitions européennes dans le cadre de sa guerre dans la bande de Gaza, avant de l'annuler après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre les deux parties.

La résolution irlandaise fait suite à des appels lancés en septembre par les fédérations norvégienne et turque de football demandant la suspension d'Israël des compétitions internationales.

Ces appels ont été lancés après la publication en septembre d'un rapport d'une commission d'enquête des Nations unies concluant qu'Israël a commis un génocide à Gaza. Des accusations rejetées par Israël.

(Reportage de Philip O'Connor et Graham Fahy; version française Zhifan Liu)

Sport
