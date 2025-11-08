Une tornade fait six morts et plus de 430 blessés dans le Sud du Brésil

Photo aérienne montrant l'étendue des dégâts dans la ville brésilienne de Rio Bonito do Iguacu après le passage d'une tornade, le 8 novembre 2025 ( Parana State Government / Handout )

Au moins six personnes ont été tuées et 432 blessées par une tornade qui a dévasté une localité du sud du Brésil, dans l'Etat du Parana, ont annoncé samedi les autorités locales.

Selon le dernier bilan des autorités régionales, le nombre de victimes est passé à 6 morts, contre 5 auparavant. 432 personnes ont été blessées et deux sont portées disparues, un chiffre qui pourrait encore augmenter, selon les autorités.

Le phénomène météorologique a entraîné des destructions sans précédent dans la région, à quelque 300 km des célèbres chutes d'Igaçu.

La tornade, qui n'a duré que quelques minutes, a renversé des voitures et détruit des maisons entières à Rio Bonito do Iguaçu, une localité de 14.000 habitants.

Des habitants ont raconté aux médias locaux que la tornade était accompagnée d'une tempête, de vents violents et de grêle.

- Vents à 250 km/h -

"Tout a été détruit. La ville, les maisons, les écoles. Qu'est-ce qu'on va devenir?", a déclaré à une chaîne locale Roselei Dalcandon, devant son magasin en ruines. Elle venait de sortir de son échoppe lorsque la tornade est arrivée, son fils restant seul à l'intérieur.

Les destructions dans la ville brésilienne de Rio Bonito do Iguaçu, de l'Etat du Parana, dévastée par une tempête le 7 novembre 2025 ( Parana State Government / Handout )

"Quand le vent s'est un peu calmé, mon mari est arrivé en courant. Mais il (son fils, ndlr) allait bien. Le magasin avait disparu, mais il s'en est sorti (vivant), Dieu l'a sauvé", a-t-elle ajouté.

"Je tiens à exprimer mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers dans la tornade (...) Et à offrir ma solidarité à toutes les personnes touchées", a écrit sur X le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.

Selon la défense civile, 90% de la ville a été touchée. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de nombreuses maisons avec le toit arraché ou totalement détruites.

Les secours fouillent dans les décombres à la recherche de survivants ou de corps. Un refuge a été mis en place dans une ville voisine.

"C'est une scène de guerre", a déclaré au portail G1 le colonel Fernando Schunig, directeur de la Défense civile du Parana. Le nombre de victimes risque d'augmenter, la tornade ayant frappé le centre de la ville, a ajouté l'officier.

Selon le Système de technologie et de surveillance environnementale du Parana, les vents ont atteint de 180 à 250 km/h. Il y a eu "des chutes d'arbres et même des (destructions de) maisons en dur", a précisé l'organisme.

- "Violentes tempêtes" -

Les villes de Rio de Janeiro et Sao Paulo ont par ailleurs relevé leur niveau d'alerte en raison des vents violents et des pluies, et les autorités ont demandé à la population d'éviter tout déplacement.

Les destructions causées par une tornade qui a fait au moins cinq morts dans la ville du sud du Brésil de Rio Bonito do Iguacu, le 7 novembre 2025 ( Parana State Government / Handout )

"Sous la direction du président Luiz Inacio Lula da Silva, nous travaillons sur les plans d'aide humanitaire, l'envoi d'équipements et le soutien à la reconstruction", a annoncé sur son compte X le ministre de l'Intégration et du Développement Régional, Waldez Goes.

De son côté, le gouverneur du Parana, Ratinho Junior, a précisé que "les forces de sécurité (étaient) en alerte, mobilisées et (surveillaient) les villes touchées par les violentes tempêtes", lui aussi sur X.

L'Institut National de Météorologie maintient pour le weekend une alerte de "danger de tempêtes" dans tout le Parana, ainsi que dans les autres Etats méridionaux de Santa Catarina et Rio Grande do Sul, proches de l'Argentine et de l'Uruguay.

Depuis le début du mois de novembre, plusieurs villes du Parana font face à de fortes pluies, des orages, des vents violents et de la grêle.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.