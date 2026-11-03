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Colgate-Palmolive : les bons résultats ne convainquent pas DZ Bank
information fournie par AOF 03/11/2026 à 15:50

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(Zonebourse.com) - Dans une note publiée à la suite des résultats du troisième trimestre, DZ Bank, qui confirme sa recommandation à Vendre, souligne la bonne tenue des activités du fabricant de produits d'hygiène, notamment sur les marchés émergents, qui ont largement contribué à une performance supérieure aux attentes. Cette dynamique contraste toutefois avec la faiblesse persistante du marché nord-américain, toujours pénalisé par une consommation atone.

Malgré ces résultats encourageants, DZ Bank reste réservée sur les perspectives du groupe. L'établissement pointe la hausse des coûts logistiques et des matières premières, le renforcement de la concurrence ainsi que l'augmentation attendue des investissements publicitaires, autant de facteurs susceptibles de peser sur la rentabilité.

La banque considère également que les objectifs de croissance des volumes fixés par la direction pourraient s'avérer difficiles à atteindre dans l'environnement actuel.

Dans ce contexte, DZ Bank ramène sa juste valeur estimée de 75 à 74 dollars par action et confirme son conseil à Vendre, estimant que le niveau de valorisation du titre demeure élevé au regard des perspectives du groupe.

Peu après l'ouverture de Wall Street, l'action de Colgate-Palmolive reculait de 0,88% après trois séances de suite dans le vert.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 15:50:00.

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