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Colgate-Palmolive en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et de marge bénéficiaire
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 15:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

30 octobre - ** L'action du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N a progressé de 5,6 % à 98,38 dollars, son plus haut niveau depuis mars 2026

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté et de marge brute, et dépasse les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre

** La société table désormais sur une croissance du bénéfice par action ajusté de 5 % à 7 % pour l'ensemble de l'année 2026, contre une croissance à un chiffre modéré précédemment

** La société prévoit une hausse de la marge brute ajustée annuelle, alors qu’elle tablait auparavant sur une marge globalement stable

** La société resserre ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel à 4 % à 5 %, contre 2 % à 6 % précédemment

** Annonce un chiffre d’affaires net de 5,37 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 5,33 milliards de dollars — données compilées par LSEG

** Enregistre un bénéfice par action ajusté de 97 cents, dépassant les attentes de 93 cents

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action affiche une hausse d’environ 18 %

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COLGATE-PALMOLIV
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