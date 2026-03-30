Colgate en hausse après le relèvement de la notation de la Deutsche Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 mars - ** Les actions du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N augmentent de 1,3 % à 85,34 $ avant le marché
** Deutsche Bank relève le titre de "hold" à "buy"
** La société de courtage dit qu'elle voit une franchise de base de qualité et durable qui fait les bons investissements à long terme dans le cadre de la stratégie 2030 de la société, avec une grande flexibilité de P&L pour faire face à la volatilité actuelle
** Elle relève son objectif de cours à 98 $ contre 90 $, ce qui implique une hausse de plus de 16 % par rapport à la clôture de CL vendredi
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 6,7 % depuis le début de l'année
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