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Coles met fin aux négociations avec TPG Capital concernant le rachat de Greencross, le cours de l'action s'envole
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 03:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 3 et 5, évolution du cours de l'action au paragraphe 6)

Le groupe australien Coles ( COL.AX ) a annoncé vendredi avoir mis fin aux discussions avec la société américaine de capital-investissement TPG Capital concernant une éventuelle acquisition de Greencross Pet Wellness, ce qui a fait grimper son cours de bourse jusqu'à 5 %.

Cette annonce intervient quelques semaines après que le numéro deux australien de la grande distribution alimentaire avait confirmé que des négociations étaient en cours en vue du rachat de cette activité dédiée aux animaux de compagnie et aux cliniques vétérinaires, une information qui avait fait chuter son cours de plus de 4 %.

« Nous pensons que cela s'explique au moins en partie par les réactions négatives des investisseurs concernant cette opération », ont indiqué les analystes de Citi dans une note.

Selon les médias locaux, TPG visait probablement une transaction de 4 milliards de dollars australiens (2,80 milliards de dollars), soit la valorisation qu’elle avait prévu de demander pour cette activité dans le cadre d’une éventuelle introduction en bourse.

La société de courtage Citi avait émis plusieurs réserves concernant cette opération, notamment quant à la structure de financement potentielle et aux perspectives de ralentissement du secteur des produits pour animaux de compagnie.

Vendredi, l'action Coles a progressé jusqu'à 5 % à 23,68 dollars australiens et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis début mars, entraînant le sous-indice des produits de première nécessité .AXSJ en hausse de plus de 2 %.

TPG Capital n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. (1 dollar = 1,4294 dollar australien)

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