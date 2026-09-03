Colas (Bouygues) remporte un contrat de modernisation de la rocade E18 en Finlande pour €130 mlns

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information fournie par Boursorama avec AFP•03.09.2026•17:27•
Le conseil de surveillance de Volkswagen se réunit vendredi pour examiner un plan de restructuration d'une ampleur inédite, prévoyant des milliers de suppressions d'emplois et mettant en péril plusieurs usines allemandes, au risque d'ébranler le modèle social du ...
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Le président de la Coordination rurale (CR) Bertrand Venteau, jugé pour avoir dit qu'il fallait "faire la peau" aux écologistes, s'est défendu jeudi devant le tribunal correctionnel d'Auch, arguant qu'il s'agissait d'un propos "purement politique", prononcé dans ...
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information fournie par AFP Video•03.09.2026•17:19•
"Comme on peut le voir, il n'y a plus d'eau du tout", décrit Yves Jossart, agent de l'Office français de la biodiversité. Dans l'Oise en juillet, 35% des cours d'eau observés étaient en "assec", c'est-à-dire sans aucun écoulement d'eau en surface de leur lit. ...
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