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Colas (Bouygues) remporte un contrat de modernisation de la rocade E18 en Finlande pour €130 mlns
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 17:08
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Bouygues SA BOUY.PA :

* COLAS REMPORTE LE CONTRAT DE MODERNISATION DE LA ROCADE E18 EN FINLANDE

* OPÉRATION REPRÉSENTE UN MONTANT D'ENVIRON 130 MILLIONS D'EUROS

* LA MISE EN SERVICE EST PRÉVUE EN JUILLET 2030

Texte original https://tinyurl.com/db728zbd

Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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