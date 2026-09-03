Colas (Bouygues) remporte un contrat de modernisation de la rocade E18 en Finlande pour €130 mlns

Bouygues SA BOUY.PA :

* COLAS REMPORTE LE CONTRAT DE MODERNISATION DE LA ROCADE E18 EN FINLANDE

* OPÉRATION REPRÉSENTE UN MONTANT D'ENVIRON 130 MILLIONS D'EUROS

* LA MISE EN SERVICE EST PRÉVUE EN JUILLET 2030

Texte original https://tinyurl.com/db728zbd

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(Rédaction de Gdansk)