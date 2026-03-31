Colas (Bouygues) étoffe son comité stratégique
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 08:38
Hervé Le Joliff a démarré sa carrière en 1997 chez Colas Rail en tant que chef de projet voies ferrées. Il a été nommé directeur général international en 2017 avant d'être promu président de Colas Rail en janvier 2020.
Ayant débuté sa carrière au sein de Colas au Canada en 1996, François Vachon a rejoint le groupe Miller en Ontario en 2018 en tant que vice-président, avant d'être nommé président en 2019. En février 2022, il a été promu président de Colas Canada.
Avec ces deux nominations, le comité stratégique de Colas compte désormais 8 membres, parmi lesquels le directeur général Pierre Vanstoflegatte et la directrice administration, finance et stratégie Valérie Agathon.
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