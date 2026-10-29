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Coinbase met fin à sa série de pertes grâce à un bénéfice au troisième trimestre, soutenu par la reprise des échanges de cryptomonnaies
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 21:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel, mettant fin à une série de trois trimestres consécutifs de pertes, la volatilité accrue des marchés des actifs numériques ayant stimulé les échanges.

La société a enregistré un bénéfice de 718,7 millions de dollars, soit 2,51 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 432,6 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action, un an plus tôt.

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