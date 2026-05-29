Coinbase et Kalshi proposent des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies réglementés aux investisseurs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et la plateforme de marchés prédictifs Kalshi ont annoncé vendredi le lancement de contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies. C'est la première fois que de tels instruments seront accessibles aux investisseurs américains via des bourses nationales réglementées.

Les contrats à terme perpétuels, ou “perps”, sont des produits dérivés dépourvus de date d'échéance traditionnelle, ce qui permet aux traders de maintenir leurs positions indéfiniment sans avoir à renouveler leurs contrats. Ces instruments permettent également un effet de levier élevé — souvent jusqu'à 50 pour 1 —, ce qui permet aux investisseurs d'amplifier leur exposition aux fluctuations du marché.

Cette initiative fait suite à l'approbation de la cotation des deux sociétés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), faisant ainsi passer les contrats à terme perpétuels d'une zone grise réglementaire à la supervision des bourses nationales, et fournissant ainsi un cadre officiel sur le territoire américain.

La CFTC a toutefois également publié vendredi une déclaration de principe clarifiant sa supervision de ces contrats, imposant un processus d'examen réglementaire au cas par cas pour tout nouveau produit perpétuel référençant des actifs ne figurant pas parmi les cotations actuellement approuvées.

En intégrant ces contrats dans un cadre réglementé par la CFTC, les bourses visent à offrir une alternative sûre aux investisseurs institutionnels et particuliers qui étaient auparavant contraints de recourir à des plateformes opaques ou offshore pour y accéder.

“Des contrats perpétuels onshore, sûrs et réglementés amélioreront l'allocation des capitaux et la gestion des risques pour d'innombrables entreprises américaines”, a déclaré Tarek Mansour, directeur général de Kalshi, dans un communiqué.

Ces contrats ont connu un regain de popularité au cours de l'année écoulée, les traders de cryptomonnaies ayant cherché de nouveaux moyens de tirer profit de la volatilité dans un contexte de baisse générale des cours des tokens depuis octobre.

Le volume des transactions sur les contrats à terme perpétuels a atteint 61.700 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 29 % par rapport à 2024, selon les données du fournisseur de données de marché CryptoQuant.

Les détracteurs avertissent que les contrats à terme perpétuels comportent des risques importants pour les investisseurs particuliers. L'effet de levier pouvant amplifier rapidement les pertes, même de légères fluctuations de prix défavorables peuvent anéantir une position, créant ainsi un environnement qui, selon les experts, exige un niveau de sophistication que les investisseurs individuels ne possèdent pas toujours.

Ce lancement marque un changement stratégique majeur pour Kalshi, qui s'éloigne de ses racines en tant que marché de prédiction pour s'orienter vers le monde plus vaste et à fort volume des produits dérivés financiers.

“Cela marque l'évolution de Kalshi, qui passe du statut de leader des marchés de prédiction à celui de bourse de produits dérivés de nouvelle génération”, a déclaré Mansour.