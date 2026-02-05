Coinbase chute alors que BTIG signale une faiblesse du volume de transactions

5 février - ** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase COIN.O chutent de 8,89% à 153,63

** BTIG réduit l'objectif de prix sur COIN de 420 $ à 340 $; Le nouveau PT reflète toujours une hausse de 101,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Une récente faiblesse du volume des échanges de COIN est citée, selon des données de tiers

** Les sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent après que le bitcoin soit passé sous la barre des 70 000 $

** La pression sur le cours de l'action a été principalement motivée par les attentes de faiblesse du volume de transactions au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre et au marché en général, selon la société de courtage

** 25 des 37 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre fortement"; leur PT médian est de 328 $

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 43,5 % au cours des 12 derniers mois