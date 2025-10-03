Coil, Transgene, Edenred... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

(AOF) - Coil
Coil annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 1,3 million d'euros, souscrite en numéraire par des investisseurs privés et des dirigeants de la société. Dans un contexte marqué par une contraction significative de l'activité et des tensions persistantes sur la trésorerie, cette opération vise à renforcer les fonds propres et soutenir le plan de redressement de la société, sécuriser la continuité d'exploitation en apportant une visibilité accrue sur l'horizon de trésorerie.
Edenred a annoncé la conclusion d'un nouveau mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement dans le cadre de l'extension de son opération de rachat d'actions. Annoncée en décembre 2024, elle représente un montant pouvant atteindre 600 millions d'euros jusqu'en novembre 2027. Ce mandat, visant un montant maximal total initial de 25 millions d'euros est valable jusqu'au 31 décembre 2025, avec l'intention de le prolonger jusqu'au 30 novembre 2027 pour un montant de 225 millions d'euros diminué du montant qui aura été effectivement racheté aux termes de ce mandat.
LDC
Le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Transgene
Transgene a annoncé qu’il allait présenter une analyse approfondie de la réponse cellulaire T spécifique des néoantigènes issue de l’essai randomisé de phase I de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050. Ce produit est une immunothérapie individualisée développée pour traiter les tumeurs solides. La présentation aura lieu lors de la 40ème conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) à National Harbor dans le Maryland du 5 au 9 novembre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer