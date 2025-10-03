 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 079,50
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coil, Transgene, Edenred... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 03/10/2025 à 18:26

(AOF) - Coil

Coil annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 1,3 million d'euros, souscrite en numéraire par des investisseurs privés et des dirigeants de la société. Dans un contexte marqué par une contraction significative de l'activité et des tensions persistantes sur la trésorerie, cette opération vise à renforcer les fonds propres et soutenir le plan de redressement de la société, sécuriser la continuité d'exploitation en apportant une visibilité accrue sur l'horizon de trésorerie.

Edenred

Edenred a annoncé la conclusion d'un nouveau mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement dans le cadre de l'extension de son opération de rachat d'actions. Annoncée en décembre 2024, elle représente un montant pouvant atteindre 600 millions d'euros jusqu'en novembre 2027. Ce mandat, visant un montant maximal total initial de 25 millions d'euros est valable jusqu'au 31 décembre 2025, avec l'intention de le prolonger jusqu'au 30 novembre 2027 pour un montant de 225 millions d'euros diminué du montant qui aura été effectivement racheté aux termes de ce mandat.

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Transgene

Transgene a annoncé qu’il allait présenter une analyse approfondie de la réponse cellulaire T spécifique des néoantigènes issue de l’essai randomisé de phase I de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050. Ce produit est une immunothérapie individualisée développée pour traiter les tumeurs solides. La présentation aura lieu lors de la 40ème conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) à National Harbor dans le Maryland du 5 au 9 novembre.

Valeurs associées

COIL
1,490 EUR Euronext Paris +4,93%
EDENRED
21,4700 EUR Euronext Paris +3,72%
SOCIETE LDC
90,0000 EUR Euronext Paris -1,53%
TRANSGENE
1,1050 EUR Euronext Paris -2,21%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/10/2025 à 18:26:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

