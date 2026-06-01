COHERIS : COHERIS : Mise à disposition du Rapport financier 2025

COHERIS, Editeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation clients), d'intelligence clients, RCU et Data Analytics (intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025 ET DU DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 2025-2026

Coheris a mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel 2025. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://corporate.coheris.com onglet « Espace Investisseurs » et rubrique « Rapports financiers ». Ce rapport financier intègre les comptes annuels 2025 de Coheris SA, les comptes annuels IFRS 2025 de Coheris ainsi que les rapports de commissaires aux comptes certifiant les comptes.

La société a mis à la disposition du public son document d'information annuel 2025-2026. Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://corporate.coheris.com onglet « Espace Investisseurs » et rubrique « Informations réglementées ».

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 29 juillet 2026, après bourse.

A PROPOS DE COHERIS

Editeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle. Les solutions logicielles de Coheris sont intégrées dans la Customer Engagement Suite développée par le Groupe ChapsVision.

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leur performance.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com

CONTACTS

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Directeur Général Adjoint Groupe

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