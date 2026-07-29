COHERIS : COHERIS : chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 en croissance de +9,0%

COHERIS, éditeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2026.

En M€, IFRS, non audités S1 2026 S1 2025 VAR Chiffre d'affaires business 1 7,7 7,1 +9,0%

Au 1 er semestre 2026, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires business [1] de 7,7 M€, en augmentation de +9,0 % par rapport au 1 er semestre 2025.

Cette croissance est portée par la progression soutenue des revenus issus des abonnements et des prestations de services, qui compense la diminution attendue des revenus liés aux licences perpétuelles et à leur maintenance associée.

Les revenus récurrents issus des abonnements ( annual licences ) poursuivent leur progression et atteignent 4,1 M€, en hausse de +15,4 %. Ils représentent désormais 54 % du chiffre d'affaires business du semestre, contre 51 % au premier semestre 2025.

Les revenus issus des licences perpétuelles et de la maintenance associée s'établissent à 0,9 M€, en recul de -32,3 %. Ils ne représentent plus que 11 % du chiffre d'affaires business, contre 18 % au premier semestre 2025.

Le chiffre d'affaires des prestations de services progresse de +22,1 %, à 2,7 M€, représentant 35 % du chiffre d'affaires business du semestre. Cette croissance bénéficie notamment de la réalisation de nouveaux projets.

Au 30 juin 2026, le stock de revenus récurrents en base annualisée (ARR [2] ) s'élève à 11,3 M€, contre 10,7 M€ au 31 décembre 2025, soit une progression de +5,7 % depuis le début de l'exercice.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2026, le 30 septembre 2026, après bourse

A PROPOS DE COHERIS

Editeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle. Les solutions logicielles de COHERIS sont intégrées dans la Customer Engagement Suite développée par le Groupe ChapsVision.

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leur performance.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com

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[1] Le chiffre d'affaires business s'entend hors refacturations intragroupe

[2] Annual recurring revenue