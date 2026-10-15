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Cohere s'apprête à racheter AISLE, une start-up spécialisée dans la cybersécurité basée sur l'IA
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

Le laboratoire canadien d’IA Cohere a annoncé jeudi avoir signé une lettre d’intention en vue d’acquérir AISLE, une start-up de cybersécurité basée à San Francisco qui utilise l’IA pour détecter les vulnérabilités des logiciels.

Ce rapprochement permettrait d’ajouter la cybersécurité à l’entité commerciale que Cohere est en train de constituer dans le cadre de sa fusion avec la société allemande Aleph Alpha , une opération dont la valeur serait estimée à environ 20 milliards de dollars, et d’étendre sa présence en Europe grâce au centre d’ingénierie d’AISLE situé à Prague.

Cohere a déclaré que cette acquisition reflétait la poursuite de ses investissements en Europe et qu’elle permettrait de renforcer sa présence dans toute la région, consolidant ainsi l’IA européenne.

L’opération vise à renforcer les capacités du groupe fusionné en matière de sécurité et de détection des menaces pour les clients du secteur privé et du secteur public, avec la possibilité d’un déploiement privé sur le système propre au client.

“Les systèmes d’IA de plus en plus performants transforment à la fois la cybersécurité et les menaces auxquelles les organisations sont confrontées, et les capacités de défense doivent évoluer tout aussi rapidement”, a déclaré Cohere.

AISLE a été fondée en 2025 par Ondrej Vlcek, ancien directeur général du fabricant tchèque d’antivirus Avast, avec des cofondateurs issus de Google GOOGL.O , DeepMind et Anthropic.

AISLE a indiqué que son IA avait détecté plus de 500 nouveaux bugs dans des logiciels largement utilisés au cours de sa première année d’activité, dont 12 vulnérabilités dans OpenSSL, un programme gratuit qui crypte le trafic Internet pour les banques, les gouvernements et les applications de messagerie, lesquelles ont été corrigées après leur découverte.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

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