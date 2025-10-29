 Aller au contenu principal
Cognizant relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société de conseil en informatique Cognizant Technology CTSH.O augmentent de 7,2 % à 72,68 $ avant bourse

** CTSH relève la fourchette de prévision du BPA ajusté pour l'exercice 2025 à 5,22 et 5,26 dollars par action , contre une fourchette précédente de 5,08 à 5,22 dollars par action

** CTSH augmente les prévisions de revenus pour l'exercice 2025 à 21,05 milliards de dollars et 21,10 milliards de dollars, contre 20,7 milliards de dollars et 21,1 milliards de dollars précédemment

** CTSH s'attend à ce que les revenus du quatrième trimestre se situent entre 5,27 et 5,33 milliards de dollars, le point médian de cette fourchette étant supérieur aux attentes de 5,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare des revenus de 5,42 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 5,32 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 1,39 $, dépassant les attentes de 1,30 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 11,8 % cette année

Valeurs associées

COGNIZANT TECH SO-A
67,8200 USD NASDAQ 0,00%
