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Cofiroute choisit TomTom Traffic pour optimiser la gestion en temps réel du trafic autoroutier
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 07:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

TomTom NV TOM2.AS :

* COFIROUTE, DIVISION DE VINCI AUTOROUTES SGEF.PA , CHOISIT TOMTOM TRAFFIC POUR AMÉLIORER LA GESTION EN TEMPS RÉEL DU RÉSEAU AUTOROUTIER

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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