Coface: Recul de 13,2% du bénéfice net au S1 dans un environnement "plus difficile"

Le siège social de Coface près de Paris

Coface ‌a fait état jeudi ​d'une baisse de 13,2% de son résultat net part du ​groupe (RNPG) au premier semestre, qui ​ressort à 107,8 ⁠millions d'euros, le spécialiste français ‌de l'assurance-crédit citant un environnement économique "plus difficile".

Le directeur ​général ‌Xavier Durand, cité dans ⁠un communiqué, évoque "une croissance économique qui reste faible et ⁠soumise à ‌des chocs répétés (...), un ⁠usage de la donnée ‌et de la ⁠technologie en lien avec l'intelligence ⁠artificielle qui ‌connaît un développement exponentiel et ​des ‌faillites d’entreprise qui se maintiennent à des niveaux ​records".

Le chiffre d'affaires consolidé du premier ⁠semestre s'établit à 939 millions d'euros, en croissance de 0,8% sur un an.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)