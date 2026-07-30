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Coface dévoile ses semestriels
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 17:46
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Malgré un environnement macroéconomique assombri par une faible croissance mondiale, des faillites d'entreprises en nette hausse et les répercussions géopolitiques de la fermeture du détroit d'Ormuz, le spécialiste de l'assurance-crédit a validé la solidité de son modèle et réaffirmé la pertinence de son plan stratégique Power the Core.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de Coface atteint 939 millions d'euros, en hausse de 0,8% à périmètre et taux de change constants ( 0,3% en données publiées).

le résultat opérationnel s'est établi à 168,7 millions d'euros (-9,3%) et le résultat net part du Groupe est ressorti à 107,8 millions d'euros (-13,2% sur un an). Le rendement des capitaux propres tangibles (RoATE) annualisé a atteint 10,9%.

Coface conserve une structure financière extrêmement solide pour faire face à la hausse générale du risque d'entreprise. Le ratio de solvabilité estimé s'élève à 194%, un niveau nettement supérieur à la borne haute de sa zone cible (155% à 175 %), confirmant sa capacité à naviguer au sein d'un paysage économique incertain.

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