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Coface : Anne-Sophie Chauveau-Galas désignée administratrice indépendante
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 18:02

L'expert en assurance-crédit a annoncé la nomination d'Anne-Sophie Chauveau-Galas au sein de son conseil d'administration.

Considérée comme administratrice indépendante au regard des critères AFEP-MEDEF, elle succède à Sharon MacBeath pour un mandat de quatre ans.

Directrice des ressources humaines du groupe Société Générale depuis 2023, Anne-Sophie Chauveau-Galas a effectué l'essentiel de sa carrière chez Alstom, où elle a notamment piloté les enjeux RH liés à l'intégration de Bombardier Transport.

Le conseil d'administration de Coface conserve une composition inchangée de 10 membres, dont six indépendants.

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