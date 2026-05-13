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Coface
information fournie par AOF 13/05/2026 à 08:10

(Zonebourse.com) - Le leader de l'assurance-crédit affiche un résultat net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre 2026. Si le bénéfice net est en repli de 13,7%, le groupe maintient une rentabilité solide (RoATE de 11 %) et accélère sa mutation vers les services d'information. Coface a ouvert l'exercice 2026 dans un contexte mondial électrisé par les tensions au Moyen-Orient. Malgré le blocage du détroit d'Ormuz et les incertitudes pesant sur le commerce mondial, l'assureur-crédit a publié un chiffre d'affaires stable à 465 MEUR.

Des indicateurs techniques sous contrôle

L'activité d'assurance-crédit pure a connu un léger repli (-1,3%), pénalisée par un effet prix qui reste négatif (-1,1%). Cependant, Coface a démontré la fidélité de sa base de clientèle avec un taux de rétention record de 94,8%.

Sur le plan de la rentabilité opérationnelle, le groupe a maîtrisé ses risques : le ratio combiné net s'établit à 70,0%, soutenu par une amélioration de la sinistralité nette (37,6%). En parallèle, Coface a poursuivi sa stratégie d'investissement technologique, ce qui porte son ratio de coûts net à 32,5%.

L'essor stratégique des services

Le véritable moteur de croissance ce trimestre se situe dans les activités non assurantielles. Les revenus des services d'information et de recouvrement ont bondi de 9,2 % pour atteindre 43,9 MEUR.

Perspectives 2026 : entre inflation et IA

Pour la suite de l'année, la direction reste vigilante. Si l'offre de pétrole s'est détendue avec le retour du Venezuela, l'envolée des prix de l'énergie liée à la situation en Iran pèse sur les chaînes d'approvisionnement (hélium, urée). Coface anticipe une croissance mondiale révisée à la baisse et une inflation persistante.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 08:10:00.

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