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Porsche SE exhorte VW à se restructurer, les difficultés du constructeur pèsent sur le bénéfice
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 09:48

Une voiture Porsche

Une voiture Porsche

Porsche SE, ‌la société d'investissement qui contrôle Volkswagen, a ​exhorté mercredi le constructeur automobile allemand à revoir en profondeur son modèle économique, alors ​que ses difficultés ont pesé sur le bénéfice ajusté ​du premier trimestre.

La holding ⁠a affiché un bénéfice après impôts ‌ajusté de 382 millions d'euros pour la période de janvier à mars, ​en baisse ‌de 21% par rapport à la ⁠même période de l'année dernière.

Le modèle économique de Volkswagen "doit être profondément repensé pour s'adapter ⁠aux nouvelles ‌conditions du marché", a déclaré Hans ⁠Dieter Poetsch, président du directoire de ‌Porsche SE, dans un communiqué.

Cet ⁠appel au changement intervient alors que Volkswagen ⁠est confronté ‌à une baisse de ses marges et ​fait l'objet d'une ‌restructuration majeure.

Le résultat du groupe Porsche SE après impôts s'est ​soldé par une perte de 923 millions d'euros, plombé par une ⁠dépréciation hors trésorerie de 1,3 milliard d'euros sur sa participation dans Volkswagen.

(Rédigé par Simon Ferdinand Eibach à Gdańsk et Rachel More à Berlin ; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 10:13

    L argent n'ayant pas d'odeur, les industriels allemands surtout et européens accessoirement ont fait fortune en chine et en Russie depuis 25 ans, mais doivent aujourd'hui en subir les lourdes conséquences industrielles , sociales et économiques. Après les matières premières, lacier et la chimie, L'automobile aujourd'hui, l'aéronautique demain.

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