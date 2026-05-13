Porsche SE exhorte VW à se restructurer, les difficultés du constructeur pèsent sur le bénéfice

Une voiture Porsche

Porsche SE, ‌la société d'investissement qui contrôle Volkswagen, a ​exhorté mercredi le constructeur automobile allemand à revoir en profondeur son modèle économique, alors ​que ses difficultés ont pesé sur le bénéfice ajusté ​du premier trimestre.

La holding ⁠a affiché un bénéfice après impôts ‌ajusté de 382 millions d'euros pour la période de janvier à mars, ​en baisse ‌de 21% par rapport à la ⁠même période de l'année dernière.

Le modèle économique de Volkswagen "doit être profondément repensé pour s'adapter ⁠aux nouvelles ‌conditions du marché", a déclaré Hans ⁠Dieter Poetsch, président du directoire de ‌Porsche SE, dans un communiqué.

Cet ⁠appel au changement intervient alors que Volkswagen ⁠est confronté ‌à une baisse de ses marges et ​fait l'objet d'une ‌restructuration majeure.

Le résultat du groupe Porsche SE après impôts s'est ​soldé par une perte de 923 millions d'euros, plombé par une ⁠dépréciation hors trésorerie de 1,3 milliard d'euros sur sa participation dans Volkswagen.

(Rédigé par Simon Ferdinand Eibach à Gdańsk et Rachel More à Berlin ; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)