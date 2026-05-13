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Valneva abaisse sa prévision de CA pour 2026, la géopolitique pèse sur les vaccins pour les voyages
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 07:28

Valneva a ‌abaissé mercredi sa prévision de chiffre ​d’affaires annuel, la société française de biotechnologie citant "une tendance émergente défavorable dans l’adoption ​des vaccins du voyage sur ses principaux marchés, ​liée à des facteurs ⁠géopolitiques".

Le groupe prévoit désormais pour 2026 ‌des ventes de produits situées entre 135 millions et 150 millions ​d’euros, contre ‌une fourchette précédente comprise entre ⁠145 millions à 160 millions d’euros. Cela conduit à une nouvelle prévision de ⁠chiffre d'affaires ‌comprise entre 145 millions et ⁠160 millions d'euros alors que le ‌groupe prévoyait auparavant des revenus ⁠entre 155 millions et 170 millions ⁠d'euros.

Valneva a ‌par ailleurs fait état d'un chiffre ​d’affaires total de ‌30,9 millions d’euros au titre du premier trimestre, contre ​49,2 millions un an plus tôt, le résultat reflétant "le recul des ⁠ventes de produits de tiers" et "un décalage dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense", selon un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ​Blandine Hénault)

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