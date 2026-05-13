Alstom publie des comptes sans surprise, les analystes restent positifs
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 09:49
Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4%, à 19,171 milliards d'euros, tandis que le résultat d'exploitation ajusté a reculé de 1%, à 1,168 MdEUR, faisant passer la marge d'exploitation ajustée de 6,4 à 6,1%. Elle a été pénalisée par des effets de change défavorable, un effet de périmètre lié à la cession de l'activité signalisation en Amérique du Nord, les investissements en R&D et l'exécution de projets.
Enfin, le résultat net part du groupe a été multiplié par plus de deux en passant de 149 à 324 MEUR.
En ce qui concerne la performance commerciale, sur l'exercice 2025-2026, les commandes reçues ont augmenté de 39%, à 27,628 MdsEUR, portant le carnet de commandes à 104,4 MdsEUR.
Dans ses commentaires, Jefferies estime que "les résultats sont en ligne avec les chiffres préliminaires, malgré les commentaires de la direction qui souligne que la production de voitures a été plus faible au quatrième trimestre".
Chez Oddo BHF, même son de cloche. L'analyste relève que "le groupe a évoqué un pipeline d'opportunités de 210 MdsEUR sur trois ans, ce qui indique peu d'impact de la crise au Moyen-Orient".
Des objectifs confirmés
Pour l'exercice 2026-2027, Alstom vise une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5%, contre 7% sur 2025-2026, un nombre de voitures produites entre 4 400 et 4 500 (4 284 précédemment), une marge d'exploitation ajustée à environ 6,5% et une génération de cash-flow libre positive.
De son côté, Jefferies révèle que "le consensus table sur une croissance organique des ventes de 5,2%, sur une marge d'Ebit ajustée de 6,5% et sur un flux de trésorerie d'environ 76 MEUR. La recommandation de la banque d'investissement américaine est à l'achat, avec une cible de cours de 25 EUR. Oddo BHF est également à surperformance et vise également 25 EUR.
Valeurs associées
|17,4500 EUR
|Euronext Paris
|+3,68%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mercredi matin, temporisant après quatre jours de baisse ayant ramené l'indice du CAC 40 sous le seuil des 8.000 points. Les investisseurs restent tiraillés entre les résultats du jour et les perspectives moroses. ... Lire la suite
-
Hantavirus: en cas d'épidémie, le stock de masques en France est suffisant pendant "minimum trois mois", selon Matignon
En cas d'épidémie en France, ce qui n'est pas le cas avec l'hantavirus à ce stade, la France dispose d'un stock de masques pour y faire face pendant "minimum trois mois", a assuré mercredi Matignon. "Le stock stratégique de l’Etat est suffisant pour protéger le ... Lire la suite
-
Le chausseur Minelli, qui emploie 86 personnes et a été placé en redressement judiciaire en mars, pour la deuxième fois en trois ans, a annoncé mercredi sa fermeture définitive après le 30 mai, date jusqu'à laquelle ses boutiques resteront ouvertes. "C'est avec ... Lire la suite
-
Donald Trump arrive mercredi en Chine accompagné d'un aréopage de chefs d'entreprises américains, avec l'intention de demander à son homologue Xi Jinping de leur "ouvrir" le marché chinois pour leur premier sommet bilatéral depuis 2017. Le président américain a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 976,05
|-0,05%
|0,701
|-12,05%
|154,6
|+6,84%
|107,41
|-0,26%
|2,562
|+1,26%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer