Le Smic va augmenter de 2,4% le 1er juin, annonce Jean-Pierre Farandou

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s'exprime après le conseil des ministres le 29 avril 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Smic va augmenter de 2,4% le 1er juin, a annoncé mercredi sur France Info le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, soulignant qu'il s'agit d'une augmentation "mécanique" du salaire minimum, liée à la reprise de l'inflation, sans coup de pouce.

L'Insee a indiqué mercredi que les prix à la consommation avaient augmenté de 2,2% sur un an en avril. Quand l'inflation dépasse 2%, le Smic est augmenté automatiquement.

"Le Smic va augmenter autour de 2,4%, on est en train d'affiner le deuxième chiffre après la virgule mais en tout cas on peut annoncer déjà 2,4% d'augmentation du Smic dès le 1er juin", a déclaré M. Farandou, estimant qu'il s'agit d'une "bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français qui ont des revenus modestes".

Cette augmentation "n'est pas un coup de pouce" mais "une revalorisation mécanique du Smic qui est liée à notre système social français", a-t-l toutefois insisté.

Le Smic bénéficie chaque année d'une hausse mécanique le 1er janvier, qui se fonde notamment sur l'inflation hors tabac constatée pour les 20% de ménages les plus pauvres.

En cours d'année, si l'inflation dépasse 2%, le Smic est par ailleurs augmenté automatiquement dans les mêmes proportions.

Au-delà de ces évolutions automatiques, le gouvernement peut choisir de donner un coup de pouce au Smic, mais le dernier remonte à juillet 2012, au lendemain de l'élection de François Hollande à l'Élysée.

Cette année, le Smic a augmenté le 1er janvier, sans coup de pouce, de 1,18%, atteignant 1.443 euros net par mois.