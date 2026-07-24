Codexis s'effondre suite à une offre d'actions à prix très réduit

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24 juillet - ** Les actions de Codexis ( CDXS.O ), société spécialisée dans l'ingénierie enzymatique, ont chuté de 27,1% avant l'ouverture vendredi, à 1,45 $, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 25 millions de dollars ** Jeudi en fin de journée, CDXS a vendu environ 16,7 millions d’actions à 1,50 $, soit une décote de 24,6% par rapport au dernier cours de clôture

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour son fonds de roulement et d’autres besoins généraux, notamment la R&D

** Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file ** CDXS, qui compte environ 90,9 millions d’actions en circulation, a indiqué dans un document déposé jeudi en fin de journée qu’elle prévoyait de publier un chiffre d’affaires d’au moins 14,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre, ainsi qu’une trésorerie et équivalents de trésorerie d’environ 54,9 millions de dollars au 30 juin ** En mai, la société basée à Redwood City, en Californie, avait annoncé que son chiffre d’affaires du premier trimestre avait plus que doublé en glissement annuel, grâce à l'accord avec Merck MRK.N

** À la clôture de jeudi, l’action CDXS affichait une hausse de 22% depuis le début de l’année

** Sur sept analystes, cinq attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », tandis que deux recommandent de « conserver »; l’objectif de cours médian s’établit à 7 dollars, selon les données de LSEG