CodeRabbit, plateforme de révision de code basée sur l'IA, a été valorisée à 1,5 milliard de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Eisenstecken, d'Atomico, va rejoindre le conseil d'administration de CodeRabbit

* Ce financement fait suite à la levée de fonds de série B de 60 millions de dollars réalisée l'année dernière

* La société vise une croissance en Europe et une expansion sur les marchés asiatiques

(Ajout de la nomination au conseil d'administration et du commentaire du membre aux paragraphes 5 et 6, ainsi que du contexte de l'entreprise et de ses projets)

CodeRabbit, start-up spécialisée dans la révision de code par IA, a annoncé mercredi avoir levé 143 millions de dollars lors d'un tour de table qui la valorise à 1,5 milliard de dollars.

Ce tour de table a été co-dirigé par Atomico et Smash Capital, avec la participation de nouveaux investisseurs, notamment BMW i Ventures, Datadog et Hirtle Callaghan.

Les investisseurs ont misé sur le fait que l’adoption rapide des outils de codage basés sur l’IA et du « vibe coding » allait accroître la demande en matière de surveillance logicielle et de corrections de code, alors que les entreprises sont confrontées à une explosion du code généré par l’IA.

CodeRabbit aide les développeurs à améliorer la qualité de leur code et à travailler plus efficacement. La plateforme explique également l’impact de chaque modification et surveille le code de production afin de détecter les vulnérabilités et les risques liés à la maintenabilité.

Ce nouveau financement intervient moins d’un an après la levée de fonds de série B de 60 millions de dollars de CodeRabbit. Luca Eisenstecken, associé de la société de capital-risque Atomico, rejoindra le conseil d’administration de l’entreprise. “À mesure que l’IA devient une infrastructure essentielle pour l’économie mondiale, les organisations auront de plus en plus besoin de couches de gouvernance indépendantes capables de valider les logiciels, quel que soit le modèle qui les a produits”, a déclaré M. Eisenstecken.

CodeRabbit, dont le siège social est situé à San Francisco, a récemment ouvert un bureau à Londres et prévoit de poursuivre son expansion en Europe, ainsi que de s’implanter au Japon et sur d’autres marchés asiatiques.

Ce financement intervient également à un moment où des modèles d’IA de plus en plus performants permettent des cyberattaques plus sophistiquées, ce qui incite les entreprises à renforcer leur sécurité, à analyser davantage de code à la recherche de vulnérabilités et à prendre des mesures pour prévenir les attaques.

CodeRabbit a indiqué effectuer plus de 2 millions d’analyses de code par semaine et compter plus de 17.000 clients, parmi lesquels Nvidia NVDA.O , BMW BMWG.DE , JFrog FROG.O , Trivago TVA0y.F , Adyen et Indeed.

CodeRabbit prévoit également d’investir plus de 10 millions de dollars au cours des 12 prochains mois afin de maintenir la gratuité de ses fonctionnalités de révision de code par IA et de ses agents pour les projets open source et leurs responsables.