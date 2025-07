Coca-Cola: une nouvelle présidente pour l'Europe information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 11:41









(Zonebourse.com) - Coca-Cola a annoncé lundi que Luisa Ortega deviendrait à compter du 1er septembre prochain la présidente de son unité opérationnelle européenne, en remplacement de Nikos Koumettis qui prendra sa retraite en 2026 après 25 ans passés au sein de l'entreprise.



D'origine espagnole, Ortega avait rejoint le producteur de boissons non-alcoolisées en 2019 en tant que vice-présidente et directrice générale de l'unité commerciale sud-américaine, avant de devenir en 2023 la présidente de la zone centrale nouvellement créée de l'unité opérationnelle Amérique Latine.



Agée de 55 ans, elle occupe actuellement le poste de présidente de l'unité opérationnelle Afrique, une entité qui regroupe 54 marchés.



Koumettis, âgé lui de 60 ans, avait rejoint Coca-Cola en 2001, une carrière durant laquelle le cadre avait dirigé des opérations dans plus de 100 pays. Il est prévu qu'il reste au sein de l'entreprise jusqu'au 28 février 2026, en tant que conseiller principal.





