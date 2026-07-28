Coca-Cola salue les pauses hydratation de la Coupe du monde et revoit à la hausse ses prévisions annuelles

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* Le chiffre d'affaires comparable du deuxième trimestre progresse d'environ 6 % pour atteindre 13,37 milliards de dollars, dépassant les prévisions

* La campagne liée à la Coupe du monde a stimulé les volumes des marques phares Coca-Cola et Powerade, indique la société

* Coca-Cola table désormais sur une croissance annuelle du bénéfice par action comprise entre 9 % et 10 %

* Coca-Cola se dit « satisfait » des pauses hydratation de la Coupe du monde

(Mise à jour des cours de l'action, ajout de détails tirés du communiqué) par Alexander Marrow et Juveria Tabassum

Alors que les supporters se plaignaient que les pauses d'hydratation de la Coupe du monde ralentissaient le rythme des matchs, le sponsor principal Coca-Cola KO.N s'est réjoui de l'impulsion qu'elles ont donnée à ses ventes de boissons énergisantes, ce qui a permis d'enregistrer de solides résultats trimestriels et de revoir à la hausse ses objectifs annuels.

Ces pauses hydratation, qui ont divisé les matchs en quatre segments, ont créé des opportunités publicitaires supplémentaires pour les marques et ont permis aux diffuseurs, tels que Fox, de se remplir les poches .

« Je ne sais pas si ces pauses hydratation vont devenir une constante dans le monde du football, mais elles ne nous ont pas déplu lors de la Coupe du monde », a déclaré le directeur financier John Murphy à Reuters lors d’une interview, soulignant notamment l’essor particulier de la marque Powerade de l’entreprise.

La hausse de la consommation pendant la Coupe du monde a renforcé la dynamique des boissons emblématiques de Coca-Cola et des sodas sans sucre, qui ont bénéficié d’une demande résiliente malgré un ralentissement général des dépenses consacrées aux produits non essentiels, en particulier chez les consommateurs à faibles revenus aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires comparable du géant des boissons au deuxième trimestre a progressé d’environ 6 % pour atteindre 13,37 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Le plus important sera de déterminer dans quelle mesure la Coupe du monde, qu’il s’agisse des pauses hydratation ou d’autres facteurs, génère une hausse durable de la demande, plutôt qu’un simple pic ponctuel », a déclaré Kevin Grundy, analyste chez BNP Paribas.

L'action Coca-Cola a atteint mardi un plus haut historique à 90,13 dollars et a progressé de près de 7 %, en passe de connaître sa meilleure journée depuis juin 2009.

HAUSSE DES COÛTS

La société a annoncé des résultats trimestriels globalement positifs, la croissance des volumes et des marges ayant été contrebalancée par la hausse des coûts des intrants. M. Murphy a indiqué que les coûts de l’aluminium et du PET avaient augmenté cette année plus que ne l’avait prévu Coca-Cola.

Ces hausses ont été provoquées par la guerre en Iran, qui a perturbé l’approvisionnement en énergie et fait flamber les prix des carburants. Coca-Cola avait indiqué en avril que, tout en collaborant avec ses partenaires embouteilleurs pour atténuer l’impact, la société avait également réussi à bloquer certains prix à un niveau inférieur à celui pratiqué avant le début des perturbations en février.

Mais les coûts pourraient encore augmenter à mesure que le conflit s'éternise. Plusieurs entreprises ont mis en garde contre une inflation des coûts des intrants au second semestre, notamment PepsiCo PEP.O . M. Murphy, de Coca-Cola, a indiqué que la société s'exprimerait plus en détail en octobre sur ses prévisions concernant ces coûts pour 2027.

L'action Coca-Cola a progressé d'environ 20 % depuis le début de l'année et a surperformé celle de son concurrent PepsiCo PEP.O , qui a souffert d'une faible demande de snacks aux États-Unis au cours des derniers trimestres.

Coca-Cola avait déjà augmenté ses prix et proposé des conditionnements plus petits, tout en investissant dans certaines boissons de son portefeuille, notamment des thés prêts à boire ainsi que des produits laitiers de sa marque fairlife, ce qui a permis de stimuler son chiffre d’affaires.

Sur une base ajustée, la marge d’exploitation de Coca-Cola au deuxième trimestre est passée de 34,7 % il y a un an à 35,6 %. Son bénéfice par action ajusté, à 97 centimes, a également dépassé les estimations de 5 centimes.

La société table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires d’environ 5 % en 2026, contre un objectif précédent de 4 % à 5 %. Elle prévoit également une croissance de 9 % à 10 % de son bénéfice par action comparable, contre un objectif antérieur de 8 % à 9 %.

L’Inde a toutefois constitué un point faible pour l’entreprise, où Coca-Cola a été confrontée à une pénurie de canettes en aluminium. M. Murphy a indiqué que l’entreprise avait perdu des parts de marché en Inde au cours du dernier trimestre.