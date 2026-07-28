Le fils d'une ancienne gloire de Metz signe pro au club

Dans les pas du paternel. En l’espace de quelques mois, dix jeunes du centre de formation du FC Metz ont signé professionnel. Le dernier en date n’est pas n’importe qui puisqu’il est le fils de Rigobert Song , qui a évolué en Moselle durant quatre saisons (1994-1998). Son nom ? Bryan, et comme son père, recordman de sélection avec le Cameroun, il évolue au poste de défenseur central.

Ce mardi, le fils de Rigobert, qui avait remporté la Coupe de la Ligue en 1996 et été vice-champion de France avec les Grenats, a paraphé un contrat de trois ans. …

TM pour SOFOOT.com