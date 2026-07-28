Réunion de crise à l'UEFA suite au projet de vente de la Coupe du monde
Levée de boucliers. Après l’annonce ubuesque de Gianni Infantino ce mardi de création puis de la vente d’une société commerciale de la FIFA en collaboration avec la banque d’affaires JPMorgan, l’UEFA a décidé de ne pas rester les bras croisés. L’instance continentale va organiser une réunion d’urgence avec ses membres cette semaine.
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