Coca-Cola revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande internationale de boissons gazeuses, mais signale une hausse des coûts

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* Au troisième trimestre, les volumes mondiaux en caisses unitaires ont progressé d'environ 5 %, grâce à l'Inde, à la Chine, au Mexique et au Brésil

* Les volumes en Amérique du Nord sont restés stables malgré la progression des sodas de marque

* Le bénéfice par action trimestriel ajusté, à 91 centimes, dépasse les prévisions des analystes, qui tablaient sur 88 centimes

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique post-résultats aux paragraphes 1, 5 et 6; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 17)

par Juveria Tabassum et Alexander Marrow

Coca-Cola a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, la demande de boissons gazeuses s'étant maintenue sur des marchés tels que l'Inde et le Brésil, tout en mettant en garde contre une accélération des pressions sur les coûts et une faiblesse persistante de la consommation jusqu'en 2027.

Aux États-Unis, l’entreprise a cherché à séduire des consommateurs de plus en plus sélectifs en proposant des formats plus petits et moins chers, tout en lançant des produits plus onéreux tels que le Coca-Cola Cherry Float.

Mais à l'instar d'autres entreprises de biens de consommation, Coca-Cola est confrontée à une hausse des coûts d'emballage et de transport, la guerre menée par les États-Unis en Iran faisant grimper les prix des matières premières. La société avait indiqué en juillet que les coûts de l'aluminium et du PET avaient augmenté plus que prévu cette année.

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records en raison de la guerre, entraînant une hausse des coûts de fret et de transport dans tous les secteurs. P&G , référence du secteur des biens de consommation , a revu à la hausse la semaine dernière son estimation de l’impact de la hausse des coûts sur son bénéfice annuel.

Les dirigeants de Coca-Cola ont également averti que la pression sur les consommateurs pourrait se prolonger jusqu’en 2027. Le directeur financier, John Murphy, a souligné la faiblesse du secteur de la restauration, qui a légèrement pesé sur les volumes en Amérique du Nord.

“Même si notre activité continue de bénéficier d’une forte dynamique… je pense que la pression sous-jacente sur l’ensemble du marché de la consommation est bien réelle, et qu’elle persistera jusqu’à la fin de l’année et à l’aube de 2027”, a déclaré John Murphy.

Les volumes globaux ont augmenté d’environ 5 %, tandis que les prix ont progressé d’environ 1 %. Les entreprises de produits emballés se montrent également plus prudentes en matière de hausse des prix, les consommateurs étant de plus en plus attentifs à l’accessibilité financière face à la hausse des coûts de l’alimentation et du carburant.

LES COÛTS AUGMENTENT, MAIS LES MARGES RESTENT STABLES

Une hausse de 7,4 % du chiffre d’affaires au troisième trimestre a contribué à soutenir la marge d’exploitation de Coca-Cola, qui a atteint 33,4 %.

La croissance enregistrée en Inde, en Chine, au Mexique et au Brésil a contribué à la hausse des volumes mondiaux en caisses unitaires, l’entreprise s’étant concentrée sur les saveurs locales et les conditionnements abordables sur certains marchés, a indiqué Coca-Cola.

Les volumes en Amérique du Nord sont restés stables, la croissance des sodas de la marque Coca-Cola et des boissons plus onéreuses, telles que le lait fairlife, ayant contribué à compenser la hausse des coûts des intrants et une perturbation de la production survenue en début d’année au sein de sa marque Topo Chico.

La croissance des volumes de Coca-Cola pour ses sodas et autres marques de boissons contraste avec les difficultés rencontrées par son rival PepsiCo , qui souffre d’ une faible demande aux États-Unis pour ses snacks et ses sodas.

Coca-Cola table désormais sur une croissance du bénéfice par action comparable, hors effets de change, d’au moins 9 % en 2026, contre une prévision antérieure de 7 % à 8 %.

“L’écart entre Coca-Cola et ses concurrents se creuse. Alors que le marché débat des hausses de prix, les entreprises qui enregistrent une croissance en volume devraient surperformer”, a déclaré Kaumil Gajrawala, analyste chez Jefferies.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 2 octobre a atteint 13,38 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 12,92 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de 91 cents par action a également dépassé les estimations de 88 cents.

L'action Coca-Cola a légèrement reculé en début de séance.Elle affiche une hausse d'environ 33 % depuis le début de l'année.