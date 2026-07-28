Coca-Cola-Prévisions annuelles revues à la hausse après une augmentaton des ventes durant la Coupe du monde

Coca-Cola a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, capitalisant sur une forte demande pour ses boissons sans sucre, sa marque de lait Fairlife aux États-Unis, ainsi que les ventes durant la Coupe du monde de football.

La hausse de la consommation durant cet événement sportif a renforcé la dynamique des ventes des boissons emblématiques de Coca-Cola et de ses sodas sans sucre, malgré un ralentissement général des dépenses consacrées aux produits non essentiels, en particulier chez les foyers américains à faibles revenus.

Le groupe, l'un des sponsors officiels de la Fifa, a indiqué que sa campagne publicitaire pour le Mondial avait contribué à la croissance des volumes de ventes, de même que sa boisson énergétique Powerade, au cours du trimestre clos le 3 juillet.

Son chiffre d'affaires comparable au deuxième trimestre a progressé d'environ 6% pour atteindre 13, 37 milliards de dollars (11,77 milliards d'euros), dépassant les estimations de 13,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société a progressé de 1,8% en avant-Bourse. Elle a enregistré une hausse d'environ 20% depuis le début de l'année et a surperformé celle de son concurrent PepsiCo

PEP.O , qui a souffert d'une faible demande de snacks aux États-Unis au cours des derniers trimestres.

L'augmentation des prix de certains produits et la proposition de formats plus petits pour ses sodas, destinés aux consommateurs plus soucieux de leur budget, ont donné un coup de pouce supplémentaire aux ventes de Coca-Cola.

L'entreprise a également investi dans d'autres boissons, notamment des thés prêts à boire ainsi que des produits laitiers de sa marque Fairlife, ce qui a contribué à la hausse du chiffre d'affaires.

Elle prévoit une croissance organique de son chiffre d’affaires d’environ 5% en 2026, contre un objectif précédent de 4% à 5%, ainsi qu'une croissance du bénéfice par action comparable comprise entre 9% et 10%, contre un objectif précédent de 8% à 9%.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore et Alexander Marrow à Londres; Version française Rihab Latrache)