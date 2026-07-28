Coca-Cola: Prévisions annuelles revues à la hausse après une augmentation des ventes durant la Coupe du monde

Des canettes de Coca-Cola Diet Coke sont exposées à la vente

Coca-Cola a revu à la hausse ‌mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, capitalisant sur une ​forte demande pour ses boissons sans sucre, sa marque de lait Fairlife aux États-Unis, ainsi que les ventes durant la Coupe du monde de football.

La hausse de la consommation ​durant cet événement sportif a renforcé la dynamique des ventes des boissons emblématiques de Coca-Cola et de ses ​sodas sans sucre, malgré un ralentissement général ⁠des dépenses consacrées aux produits non essentiels, en particulier chez les foyers américains ‌à faibles revenus.

Le groupe, l'un des sponsors officiels de la Fifa, a indiqué que sa campagne publicitaire pour le Mondial avait contribué ​à la croissance des volumes ‌de ventes, de même que sa boisson énergétique Powerade, au ⁠cours du trimestre clos le 3 juillet.

Son chiffre d'affaires comparable au deuxième trimestre a progressé d'environ 6% pour atteindre 13, 37 milliards de dollars (11,77 milliards d'euros), dépassant les ⁠estimations de 13,16 ‌milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la ⁠société a progressé de 1,8% en avant-Bourse. Elle a enregistré une hausse d'environ ‌20% depuis le début de l'année et a surperformé celle de son ⁠concurrent PepsiCo, qui a souffert d'une faible demande de snacks ⁠aux États-Unis au cours ‌des derniers trimestres.

L'augmentation des prix de certains produits et la proposition de formats plus ​petits pour ses sodas, destinés aux ‌consommateurs plus soucieux de leur budget, ont donné un coup de pouce supplémentaire aux ventes de Coca-Cola.

L'entreprise a ​également investi dans d'autres boissons, notamment des thés prêts à boire ainsi que des produits laitiers de sa marque Fairlife, ce qui a contribué à ⁠la hausse du chiffre d'affaires.

Elle prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5% en 2026, contre un objectif précédent de 4% à 5%, ainsi qu'une croissance du bénéfice par action comparable comprise entre 9% et 10%, contre un objectif précédent de 8% à 9%.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore et Alexander Marrow à ​Londres; Version française Rihab Latrache)