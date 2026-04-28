Coca-Cola minimise l'impact de la hausse des prix du pétrole pour revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les volumes ont augmenté dans tous les segments géographiques au premier trimestre

* Collaboration avec des partenaires embouteilleurs pour faire face aux répercussions de la guerre en Iran - Directeur financier

* Le chiffre d'affaires et le bénéfice du premier trimestre dépassent les attentes du marché

* Coca-Cola maintient son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2026

(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 4, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 18 et d'une mise à jour sur le cours de l'action à l'ouverture du marché au paragraphe 2) par Juveria Tabassum et Alexander Marrow

Mardi, Coca-Cola a pris le contre-pied de la tendance des entreprises de biens de consommation qui mettent en garde contre un impact sur leurs bénéfices annuels lié aux retombées de la guerre en Iran, et a relevé son objectif de bénéfices annuels, misant sur la demande pour ses sodas et autres boissons.

L'action du géant des boissons KO.N a progressé de 5 % après avoir dépassé les attentes dans son premier rapport trimestriel depuis que Henrique Braun a succédé à James Quincey au poste de directeur général.

La flambée des prix de l'énergie a entraîné une hausse des coûts des intrants, en particulier pour les matériaux d'emballage tels que la résine PET et l'aluminium pour les entreprises de biens de consommation , à un moment où celles-ci disposent de peu de marge de manœuvre pour protéger leurs marges en augmentant leurs prix.

"Si de nombreux consommateurs restent résilients, d’autres sont sous pression en raison de l’inflation persistante, d’une plus grande incertitude macroéconomique et de la volatilité liée au conflit au Moyen-Orient", a déclaré M. Braun lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

LA HAUSSE DES COÛTS D'EMBALLAGE SE PROFILE

Coca-Cola s'appuie sur des embouteilleurs et des distributeurs locaux pour vendre ses concentrés de sodas, mais reste directement exposée à la hausse des coûts d'emballage en plastique et en aluminium pour certains produits finis, tels que les boissons énergisantes Powerade.

"Nous travaillons d'arrache-pied avec nos partenaires embouteilleurs pour faire face aux implications de la situation

... au Moyen-Orient", a déclaré le directeur financier John Murphy lors d'un entretien avec Reuters.

Coca-Cola, à l'instar de PepsiCo, pratique la couverture sur les matières premières, et M. Murphy a indiqué que la société avait négocié des prix plus bas avant le début de la crise actuelle.

Les pressions sur les matières premières dans les activités thé et café de Coca-Cola ont en partie entraîné une baisse de 30 points de base de la marge brute au premier trimestre, ont déclaré les dirigeants, ajoutant que l'impact global sur son panier de coûts était gérable pour le moment.

M. Murphy a déclaré que si la tarification était l'un des leviers à sa disposition pour faire face à la hausse des coûts, Coca-Cola tiendrait compte de la dynamique globale du marché et du contexte de consommation avant d'augmenter ses prix.

"La priorité numéro un est de nous assurer que nous disposons d'un approvisionnement pour tous les formats d'emballage", a déclaré M. Murphy. L'année dernière, Coca-Cola a proposé des formats de conditionnement plus petits aux ménages américains qui réduisaient leurs dépenses pour faire face à la hausse du coût de la vie.

En Inde , la société est confrontée à une pénurie de canettes en aluminium, ce qui a eu un impact sur l'approvisionnement en Coca-Cola Light en raison de retards dans les livraisons en provenance du Golfe, a rapporté Reuters au début du mois.

"Nous avons connu une interruption dans l’approvisionnement en canettes… et avons apporté notre soutien à notre réseau en Inde pour résoudre ce problème. Je pense que cela sera réglé dans les semaines à venir", a déclaré M. Murphy.

LE PREMIER TRIMESTRE POSE LES BASES

Au premier trimestre, les volumes ont augmenté dans l’ensemble de ses quatre segments géographiques, tandis que la croissance globale des volumes de 3 % a dépassé celle des prix de 2 %.

Coca-Cola, qui s'en est tenue à son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, a investi massivement dans des marques telles que le lait Fairlife et les thés en bouteille, ainsi que dans les boissons sans sucre et à faible teneur en sucre, alors que les consommateurs se tournent vers des alternatives plus saines aux sodas sucrés.

"Nous considérons KO comme une valeur relativement surperformante, étant donné qu’elle est mieux protégée contre les pressions inflationnistes sur les coûts et qu’elle dispose d’une stratégie sophistiquée pour rester en phase avec les consommateurs, tant sur le segment économique que sur le segment haut de gamme", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Au début du mois, son rival PepsiCo PEP.O a dépassé les attentes trimestrielles grâce à la demande soutenue pour les sodas light et à sa décision de baisser les prix de certaines marques phares de snacks telles que Lay's.

Coca-Cola table désormais sur une croissance de son bénéfice par action comparable de 8 % à 9 % sur l'année, contre une prévision antérieure de 7 % à 8 %.

Pour le trimestre clos le 3 avril, son chiffre d'affaires de 12,47 milliards de dollars a dépassé les estimations de 12,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. La société basée à Atlanta a réalisé un bénéfice ajusté de 86 cents par action, dépassant les estimations de 81 cents.