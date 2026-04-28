Coca-Cola dépasse le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:05
Cette amélioration reflète la croissance organique du chiffre d'affaires et la baisse des charges d'exploitation, partiellement contrebalancées par la hausse des coûts des intrants et l'augmentation des investissements marketing.
À 12,5 MdsUSD, les revenus du géant des boissons (exploitant aussi des marques comme Fanta, Schweppes ou Tropico) se sont accrus de 12% en données totales et de 10% en organique, dont des effets prix et mix pour 2 points.
"Nos résultats témoignent de notre engagement constant à rester proches du consommateur, à agir localement et à gérer la complexité. Cependant, nous pouvons faire encore beaucoup plus pour évoluer dans un environnement en constante évolution", estime son CEO Henrique Braun.
Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Coca-Cola anticipe désormais une croissance de son BPA comparable de 8 à 9% (et non plus de 7 à 8%), pour une croissance organique de ses revenus toujours attendue de 4 à 5%.
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