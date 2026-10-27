Coca-Cola bat les attentes au 3e trimestre et relève ses objectifs annuels

Fort d'une publication marquée notamment par un BPA légèrement meilleur que prévu et une marge d'exploitation en amélioration au titre de son 3e trimestre, Coca-Cola fait part d'un léger relèvement de ses prévisions pour l'exercice en cours.

Pour l'ensemble de 2026, le groupe d'Atlanta anticipe désormais une croissance de son BPA comparable d'au moins 11%, contre 9 à 10% précédemment, tandis que sa croissance organique du chiffre d'affaires est attendue à "au moins 5%", et non plus "aux alentours de 5%".

Au titre du 3e trimestre 2026, Coca-Cola publie un BPA comparable (non-GAAP) en hausse de 11%, à 0,91 USD, un niveau supérieur au consensus qui se montait à 0,88 USD, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration d'un point, à 32,9%.

L'expansion de la marge a été stimulée par la croissance organique du chiffre d'affaires et des effets de change favorables, partiellement compensés par une augmentation des investissements marketing et des dépenses opérationnelles plus élevées.

A 13,4 MdsUSD, le chiffre d'affaires du géant des boissons non alcoolisées (qui exploite également les marques Fanta, Sprite et Tropico) a progressé de 7% en données publiées comme en données organiques, une progression principalement portée par les volumes.

"Nos résultats de ce trimestre témoignent de la dynamique soutenue de notre système, ce qui renforce notre confiance dans nos prévisions actualisées pour l'ensemble de l'année", commente Henrique Braun, directeur général (CEO) de Coca-Cola.