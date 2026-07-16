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Coca-Cola annonce que fairlife suspend sa production aux États-Unis à la suite d'une cyberattaque
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

La sociétéCoca-Cola KO.N a déclaré jeudi que fairlife, LLC, une entreprise laitière qu'elle détient, avait temporairement suspendu ses activités de production aux États-Unis après qu'un tiers a accédé sans autorisation à certaines parties de ses systèmes, notamment ceux liés à la production.

Fairlife, une entreprise laitière basée à Chicago et détenue à 100 % par Coca-Cola, a ouvert une enquête avec l’aide d’experts et de conseillers externes en cybersécurité.

Coca-Cola a précisé que la qualité et la sécurité des produits n’avaient pas été affectées par cet incident.

Toutefois, les activités de production des sites de fairlife aux États-Unis ont été temporairement suspendues pendant que l’entreprise s’efforce de rétablir les systèmes et les opérations affectés.

Ses sites de production au Canada restent opérationnels.

L’entreprise a indiqué avoir activé ses protocoles d’intervention en cas d’incident et de continuité des activités après avoir détecté la violation, et avoir alerté les autorités chargées de l’application de la loi.

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