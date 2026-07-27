Coca-Cola annonce que fairlife reprend la production dans quatre usines aux États-Unis

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Coca-Cola KO.N a annoncé lundi que fairlife avait repris la majeure partie de sa production dans quatre de ses usines aux États-Unis, après que l'entreprise laitière eut suspendu ses activités à la suite d'un accès non autorisé à certaines parties de ses systèmes.