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Coca-Cola annonce que fairlife reprend la production dans quatre usines aux États-Unis
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 13:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola KO.N a annoncé lundi que fairlife avait repris la majeure partie de sa production dans quatre de ses usines aux États-Unis, après que l'entreprise laitière eut suspendu ses activités à la suite d'un accès non autorisé à certaines parties de ses systèmes.

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