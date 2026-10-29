CNX Resources en hausse grâce à un bénéfice de base et à un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de la société américaine de gaz naturel CNX Resources CNX.N progresse de 3,37% à 39,3 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un EBITDAX ajusté de 294 millions de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 267,15 millions de dollars, selon les données de LSEG

** CNX affiche un chiffre d'affaires total de 580 millions de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 483,81 millions de dollars

** La société annonce un volume de production total au troisième trimestre d'environ 156,3 milliards de pieds cubes équivalents (bcfe), contre 161,3 Bcfe l'année dernière

** CNX resserre ses prévisions de production pour 2026 à une fourchette comprise entre 612,5 bcfe et 617,5 bcfe, contre une fourchette précédente de 605,0 bcfe à 620,0 bcfe

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 3,48% jusqu'à la dernière clôture