CNN, MS NOW et Politico demandent à un juge de prolonger la suspension de l'interdiction imposée par la Maison Blanche

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(Mises à jour avec des détails tirés du dossier, aux points 3, 4, 5 et 10)

CNN, MS NOW et Politico ont demandé lundi à un juge fédéral de rendre une ordonnance préservant leur accès à la Maison Blanche alors qu’ils contestent la décision du président américain Donald Trump de les exclure en raison d’une couverture médiatique qui lui déplaît.

* Ces médias ont demandé au juge chargé de l’affaire devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., d’accorder une injonction préliminaire bloquant les interdictions de Trump jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans cette affaire.

* Le juge fédéral américain Timothy Kelly avait auparavant émis une ordonnance restrictive temporaire de 14 jours bloquant ces interdictions, estimant qu’elles étaient susceptibles de porter atteinte au droit de ces médias à un traitement juridique équitable.

* Malgré cette ordonnance, CNN a déclaré vendredi qu’elle s’était vu interdire de voyager avec Donald Trump à bord d’Air Force One lors d’un déplacement prévu ce week-end dans le Tennessee.

* Dans leur requête, les plaignants ont évoqué cet épisode pour faire valoir que « la Maison Blanche a persisté à appliquer l’interdiction de manière imprévisible et incohérente ».

* L'ordonnance du juge préservant l'accès des médias à la Maison Blanche expire le 8 octobre.

* Les médias avaient déclaré dans leur plainte du 21 septembre que les interdictions de Trump constituaient une discrimination illégale fondée sur les opinions, au regard du premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse.

* Le ministère de la Justice a déclaré que Trump avait légalement banni ces médias après avoir déterminé que leur couverture médiatique menaçait la sécurité nationale en révélant des informations classifiées.

* Dans un message publié le 18 septembre sur les réseaux sociaux, Trump a déclaré qu’il interdisait l’accès à ces médias , les accusant de « diffuser des FAUSSES INFORMATIONS » et affirmant qu’ ils « ne devraient pas pouvoir écrire ou relater en permanence des FICTIONS et des MENSONGES ».

* Trump s’est fréquemment opposé aux médias au cours de son second mandat et a personnellement poursuivi en justice des médias, notamment le New York Times NYT.N , le Wall Street Journal et la BBC, pour diffamation présumée.

* L’administration Trump a jusqu’à vendredi pour répondre à la requête déposée lundi par ces médias, a indiqué CNN dans un communiqué.