CNH Industrial affiche un faible bénéfice pour 2026 en raison de la faiblesse de la demande de machines agricoles

par Abhinav Parmar

Le fabricant mondial d'équipements agricoles et de construction CNH Industrial CNH.N a prévu mardi un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alors que les faibles prix des récoltes, les coûts élevés des intrants et l'évolution des politiques commerciales pèsent sur la demande de machines agricoles.

La société basée à Basildon, au Royaume-Uni, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande au détail en 2026 diminue d'environ 5 % par rapport aux niveaux de 2025 et qu'elle prévoyait de maintenir une production modérée alors qu'elle travaille avec les concessionnaires pour réduire les stocks excédentaires à travers son réseau.

Les fabricants d'équipements agricoles ont réduit la production de leurs usines en raison de la faiblesse persistante de la demande de nouvelles machines, alors que la baisse des prix des récoltes et l'augmentation des coûts incitent les agriculteurs à retarder leurs achats importants.

CNH s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 0,35 et 0,45 dollar par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (0,54 dollar par action), selon les données compilées par LSEG.

Les investisseurs institutionnels semblent plus alignés sur les perspectives de la société pour 2026 que les analystes de Wall Street et considéreraient probablement toute faiblesse de l'action comme une opportunité d'achat, a déclaré Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer, dans une note.

Les agriculteurs américains sont confrontés à une nouvelle saison de prix bas, de coûts élevés et de décisions difficiles quant à la manière de continuer à travailler, alors que l'abondance de l'offre de céréales pèse sur les marchés. "Les prix des matières premières restent bas et, en tant que principal contributeur au revenu agricole, il est difficile pour les agriculteurs de faire fonctionner leurs exploitations, sans parler de l'achat d'équipement", a déclaré le directeur général Gerrit Marx lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Le ministère américain de l'agriculture a prévu au début du mois que le revenu agricole net, une mesure générale de la rentabilité de l'économie agricole, baisserait de 0,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 153,4 milliards de dollars en 2026.

"La demande de l'industrie des équipements agricoles devrait reprendre sa croissance en 2027", a déclaré CNH dans son rapport sur les résultats.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 5,16 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 4,61 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 19 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 10 cents par action.