CME poursuit la CFTC américaine en justice pour avoir autorisé Kalshi et Coinbase à proposer des contrats à terme perpétuels

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* CME cherche à faire annuler l'autorisation accordée par la CFTC pour les contrats à terme perpétuels Kalshi

* Le CME a déclaré que ces contrats constituaient des swaps au sens de la loi Dodd-Frank

* Le volume des transactions sur les contrats à terme perpétuels a atteint 61 700 milliards de dollars en 2025

* La CFTC qualifie cette action en justice de "futile" et estime qu’elle nuit à l’innovation impulsée par Trump

par Jonathan Stempel

Le Chicago Mercantile Exchange a intenté jeudi une action en justice contre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine et son président, Michael Selig, contestant une décision récente autorisant la plateforme de marchés prédictifs Kalshi et la bourse de cryptomonnaies Coinbase COIN.O à coter des contrats à terme perpétuels. Le CME, une filiale du CME Group CME.O , a déclaré que ces contrats constituaient des swaps au sens de la loi Dodd-Frank de 2010 sur la réforme financière, un point de vue que la CFTC avait selon lui déjà accepté, et que le régulateur avait agi de manière arbitraire et capricieuse en les approuvant en tant que contrats à terme. La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., vise à faire annuler l’autorisation accordée le 29 mai par la CFTC à Kalshi de coter un contrat à terme perpétuel sur le bitcoin, ainsi qu’une déclaration de principe autorisant les bourses de contrats à terme à proposer des contrats similaires. La CFTC a déclaré le même jour qu’elle ne s’opposerait pas à ce que Coinbase permette aux investisseurs américains d’accéder à ses contrats à terme perpétuels étrangers indexés sur des cryptomonnaies.

Un porte-parole de la CFTC a qualifié cette action en justice de "futile". Kalshi et Coinbase n’ont pas été cités comme défendeurs.

Les contrats à terme perpétuels, parfois appelés contrats perpétuels, sont des produits dérivés qui suivent les cours d’actifs sous-jacents tels que les cryptomonnaies, et permettent aux investisseurs de recourir à un effet de levier important.

Ces investissements n’ont pas non plus de date d’échéance, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions indéfiniment, et peuvent bénéficier d’un traitement fiscal favorable.

LA CFTC AFFIRME QUE LE CME CRAINT LA CONCURRENCE

Dans sa plainte, le CME a déclaré que la décision de la CFTC d’approuver les contrats à terme perpétuels causait un "préjudice concurrentiel typique" en permettant à Kalshi, Coinbase et d’autres acteurs de se disputer sa clientèle de détail.

Les actions de CME et d’Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère de la Bourse de New York, ont chuté à la suite de cette décision, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à la menace concurrentielle pesant sur les bourses existantes. Le porte-parole de la CFTC a déclaré: "Plutôt que de rivaliser sur le marché, le CME a décidé de mener une guerre juridique contre l’agence et le programme en faveur de l’innovation de l’administration Trump. Les opérateurs historiques craignent l’avenir et le fait de devoir rivaliser à armes égales." Elisabeth Diana, porte-parole de Kalshi, a déclaré: "Il ne s’agit pas ici de droit, mais de la peur de la concurrence."

Faryar Shirzad, directeur des affaires publiques chez Coinbase, a déclaré: "La concurrence et l’innovation sont les fondements de marchés financiers dynamiques, et nous félicitons la CFTC d’avoir mis en place des structures contractuelles modernes qui profitent aux investisseurs américains."

TIRER PROFIT DE LA VOLATILITÉ DES CRYPTOMONNAIES

Le volume des transactions sur les contrats à terme perpétuels a augmenté de 29% l’année dernière pour atteindre 61 700 milliards de dollars, selon le fournisseur de données de marché CryptoQuant, les traders cherchant de nouveaux moyens de tirer profit de la volatilité des cryptomonnaies.

Dans un éditorial publié le 29 mai par CoinDesk, M. Selig a déclaré que l’autorisation des contrats à terme perpétuels reflétait "l’obligation légale de la CFTC de promouvoir une innovation responsable" et soutenait l’objectif du président Donald Trump de faire des États-Unis la "capitale mondiale de la crypto".

M. Selig est le seul commissaire de la CFTC, qui compte normalement cinq commissaires.

L’agence est également impliquée dans des litiges avec de nombreux États américains concernant les marchés de prédiction, qui permettent aux particuliers de parier sur l’issue d’événements tels que les compétitions sportives et les élections. De nombreux États considèrent ces paris comme une forme de jeu d’argent.