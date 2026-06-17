CME nomme sa première femme directeur général alors que Duffy, son directeur « légendaire », quitte ses fonctions

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* CME nomme Fitzpatrick, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général

* Duffy deviendra président exécutif le 1er mars

* Le cours de l'action CME recule après l'annonce de la passation de pouvoir

* On attribue à Duffy le mérite d'avoir transformé CME en un géant des produits dérivés

(Ajout d'un graphique sur l'évolution du cours de l'action et des commentaires d'analystes aux paragraphes 7-8 et 15; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 5) par Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

Le CME Group CME.O a nommé mercredi Lynne Fitzpatrick, une collaboratrice de longue date, au poste de directeur général. Elle devient ainsi la première femme à diriger cette bourse de produits dérivés et succède à Terry Duffy, à la tête de l’entreprise depuis de nombreuses années.

Elle prend ses fonctions alors que les bourses redéfinissent leurs modèles économiques au-delà des salles de marché et des contrats à terme. Les opérateurs investissent massivement dans les données, les logiciels et les nouveaux produits tels que les marchés prédictifs à l’échelle du secteur, cherchant ainsi à diversifier leurs revenus et à attirer de nouveaux investisseurs.

L'action CME a clôturé en baisse de 4 % ce matin après l'annonce par la société du départ de Terry Duffy de son poste de directeur général et de sa nomination au poste de président exécutif à compter du 1er mars.

Mme Fitzpatrick a été nommée présidente et directrice financière en 2024, après avoir occupé le poste de directrice financière depuis 2023 et celui de directrice financière adjointe depuis 2022. Collaboratrice de longue date, elle a rejoint le CME en 2006 et a occupé une série de postes de direction dans les domaines de la finance et de la gestion.

Elle rejoindra également le conseil d’administration de la société lorsqu’elle prendra ses fonctions de directeur général, a indiqué CME.

Mme Fitzpatrick devient l’une des rares femmes à diriger une grande entreprise de Wall Street, aux côtés de Jane Fraser, «

C.N » de Citi, et d’Adena Friedman, « NDAQ.O » du Nasdaq.

Les analystes de Piper Sandler ont qualifié M. Duffy de « légendaire », tout en précisant que cette décision n’était pas une surprise totale.

« Même si le départ de la directeur général Duffy laisse un vide difficile à combler, nous avons une très grande confiance dans la capacité de la directrice financière Fitzpatrick à diriger avec succès CME dans l’ère post-Duffy », a déclaré la société de courtage.

UN MANDAT EMBLÉMATIQUE

M. Duffy a supervisé la transformation du CME, qui est passé d’une bourse à séance en salle à une puissance des marchés électroniques, et a mené son introduction en bourse historique, faisant de cette entité la première bourse américaine à entrer en bourse en 2002.

Depuis, le titre a enregistré une hausse de plus de 8 000 %, portant sa capitalisation boursière à environ 95 milliards de dollars. L’année dernière, le volume quotidien moyen des transactions s’est élevé à 28,1 millions de contrats.

M. Duffy, qui a été nommé président en 2002 et a dirigé le CME pendant plus d’un quart de siècle, figure parmi les personnalités les plus éminentes du secteur boursier.

Il a guidé l’entreprise à travers la crise financière mondiale et a mené à bien la première fusion du secteur avec son rival local, le Chicago Board of Trade, en 2007.

Les analystes de RBC Capital Markets ont également qualifié l’acquisition en 2008 du New York Mercantile Exchange, ainsi que des initiatives plus récentes telles que le partenariat avec Google Cloud en 2021 et l’ avec FanDuelen 2025 , de réussites de M. Duffy en tant que dirigeant.

M. Duffy est devenu président exécutif du CME en 2006, a ajouté le titre de président en 2012 et a pris ses fonctions actuelles de président-directeur général en 2016.

« Le CME Group est passé du statut d’institution de Chicago à celui de véritable puissance mondiale, tout en générant chaque jour des milliards de gains d’efficacité pour les acteurs des marchés du monde entier », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Sous sa direction, le CME a consolidé sa position de leader mondial des marchés dérivés, ses bourses de matières premières servant de plaque tournante pour la formation des prix à l’échelle mondiale.

Les producteurs d’énergie, les agriculteurs, les industriels et les investisseurs s’appuient sur ses marchés pour se couvrir contre les risques et faire face à la volatilité de certaines des matières premières les plus importantes au monde.