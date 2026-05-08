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CME indique que sa plateforme rencontre des problèmes techniques et de latence ; une maintenance indispensable est en cours
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 05:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la dernière mise à jour de CME au paragraphe 2)

CME Group, la plus grande place de marché de produits dérivés au monde, a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur des problèmes techniques et de latence qui affectaient la réactivité de sa plateforme.

Dans le cadre de cette enquête, CME CME.O a indiqué qu'il procéderait à une maintenance indispensable à 21h30 CDT (02h30 GMT ) et que tous les utilisateurs seraient déconnectés pendant cette période.

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