CME indique que sa plateforme rencontre des problèmes techniques et de latence ; une maintenance indispensable est en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la dernière mise à jour de CME au paragraphe 2)

CME Group, la plus grande place de marché de produits dérivés au monde, a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur des problèmes techniques et de latence qui affectaient la réactivité de sa plateforme.

Dans le cadre de cette enquête, CME CME.O a indiqué qu'il procéderait à une maintenance indispensable à 21h30 CDT (02h30 GMT ) et que tous les utilisateurs seraient déconnectés pendant cette période.