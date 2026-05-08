CME indique que sa plateforme rencontre des problèmes techniques et de latence

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CME Group, CME.O , la plus grande place de marché de produits dérivés au monde, a annoncé jeudi qu'elle enquêtait sur des problèmes techniques et de latence qui affectaient la réactivité de sa plateforme.