CME Group retire sa demande d'enregistrement d'un contrat à terme sur le pétrole brut de 10 barils négociable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CME Group CME.O a annoncé vendredi qu'elle retirait sa demande visant à lancer un nouveau contrat à terme sur le pétrole brut de 10 barils, invoquant les inquiétudes des acteurs du secteur quant aux risques potentiels liés à la mise en place d'un marché de l'énergie ouvert 24 heures sur 24.

Voici plus de détails:

* L'opérateur de marché des produits dérivés avait prévu ce contrat comme une alternative réglementée aux produits pétroliers qui se négocient déjà 24 heures sur 24, principalement à l'intention des acteurs de détail.

* Le directeur général, Terry Duffy, a déclaré que les discussions avec les acteurs du secteur avaient montré que les principaux intervenants craignaient que l’introduction d’un marché de l’énergie ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans étude approfondie préalable, puisse avoir des conséquences imprévues et introduire un risque supplémentaire sur le marché.

* Le CME a déclaré espérer que la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) se pencherait sur ce qu’il a qualifié d’inégalité des règles du jeu en matière de réglementation et veillerait à ce que les produits dérivés soient conformes aux normes de la loi sur les bourses de matières premières (Commodity Exchange Act).